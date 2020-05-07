В Пензе приняли решение по поводу фейерверка на День Победы

07.05.2020 | 13:09

В субботу, 9 мая, фейерверка по случаю 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне пензенцы не увидят. Об этом 7-го числа сообщила пресс-служба администрации города.

«В связи с режимом повышенной готовности и в условиях самоизоляции граждан фейерверк проводиться не будет», - пояснили в мэрии.

В 2019 году желающих полюбоваться залпами под знаменитую композицию Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова «День Победы» приглашали на Юбилейную площадь.

Тогда одни сочли действо более чем достойным («Салют был шикарный!!!»), другие высказали замечания («По времени ооочень мало, 3 мин. ни о чем», «Один минус - пускайте с Западной, а не с Юбилейной»), третьим фейерверк не понравился («На свадьбах, мне кажется, лучше»).

Нашлись и такие, кого не устроила организация праздника. «Приехать было невозможно просто, опоздали на все и на салют, и уехать было невозможно, мой ребенок хотел посмотреть на салют хоть какой-то, но, увы, даже уехать не смогли, только что приехали, стыд и срам так относиться к людям, больше не поедем никуда, а то на улице останемся ночевать», - написала одна из горожанок в соцсети.

В конце 2019 года рассматривалась возможность перенести вечерний салют в честь 75-летия Победы снова на набережную реки Суры, где он всегда проводился до начала реконструкции объекта.