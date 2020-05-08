Пензенцы смогут оказаться в Минводах меньше чем за два часа

Зал ожидания пензенского аэропорта пуст, но не исключено, что меньше чем через месяц здесь вновь появятся пассажиры. Авиакомпания «Руслайн» намерена запустить по средам и пятницам новый прямой рейс по маршруту Пенза - Минеральные воды. Первый воздушный борт планируется отправить 3 июня.
«Вылет из Пензы - в 00:15, вылет из Минеральных вод - в 4:35. Время в пути составляет 1 час 50 минут», - сообщила начальник службы организации перевозок пензенского аэропорта Александра Емелина.
Перевозить пензенцев, желающих отправиться на ставропольский курорт, будут канадскими 50-местными самолетами CRJ.
До объявления пандемии коронавируса из города на Суре можно было добраться воздушным транспортом до Москвы, Сочи, Симферополя и Санкт-Петербурга.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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