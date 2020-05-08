Пензенские предприниматели смогут узнать онлайн о праве на льготы

08.05.2020 | 18:36

Налоговые органы начали принимать от предпринимателей заявления о предоставлении отсрочек и рассрочек. Отложить уплату соответствующих сумм можно от 3 месяцев до 1 года. Узнать, имеет ли организация право на послабление, достаточно просто.

«На сайте федеральной налоговой службы разработан сервис, используя который, любое заинтересованное лицо, забив свой ИНН, может легко увидеть, вправе ли воспользоваться такой мерой поддержки», - отметила заместитель руководителя УФНС России по Пензенской области Людмила Кожевникова.

В первую очередь система разработана для предприятий, наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции. Но нужно будет доказать, что есть ущерб: по сравнению с показателями 2019-го доходы организации в 2020-м должны упасть как минимум на 10%.

«Если же заинтересованное лицо желает получить отсрочку или рассрочку на срок более 6 месяцев, то необходимо приложить обеспечение суммы, на которую планируется отсрочка или рассрочка. В качестве обеспечения может быть предоставлена банковская гарантия, залог имущества или поручительство третьих лиц», - пояснила Людмила Кожевникова.

Бланк заявления размещен на официальном сайте налоговой службы. Заявки принимаются до 1 декабря.