Общество

В Пензе в преддверии Дня Победы поздравили бывшую узницу концлагеря

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Весть о начале войны Тамару Верхову застала, когда она была еще маленькой девочкой. В преддверии Дня Победы бывшую узницу концлагеря поздравили работники учреждений культуры Железнодорожного района - артисты театра юного зрителя и преподаватели детской музыкальной школы № 5. Последние выступали сами, без привлечения воспитанников.

«В связи с ситуацией детей мы не трогаем, а бережем их. Под песню «День Победы» всегда наворачиваются слезы, а когда вживую видишь ветерана, который хлопает в ладоши и смотрит благодарными глазами на нас, - это дорогого стоит», - отметила директор ДМШ № 5 г. Пензы Екатерина Аксенова.

Небольшой концерт под открытым небом, который тронул до слез людей старшего поколения и заставил задуматься будущих защитников Отечества, состоял из стихов и песен, причем не только военных.

С импровизированной сцены, расположенной во дворе дома на Пролетарской, прозвучали и слова благодарности в адрес ветеранов.

«Самое искреннее поздравление с Днем Великой Победы - 75 лет гордости, славы и памяти! Долгих вам счастливых лет, любви и заботы близких!» - пожелал глава администрации Железнодорожного района г. Пензы Олег Денисов.

Еще одним подарком к празднику Тамаре Ивановне стал цветник, разбитый под ее балконом.

В Железнодорожном районе проживает 38 участников Великой Отечественной войны и около 800 ветеранов, тружеников тыла и узников концлагерей. Культурно-патриотическая акция стартовала во всех районах города.

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