В Наровчате женщине отомстили за переписку с чужим мужем

07.05.2020 | 13:56

В Наровчатском районе местная жительница оказалась на скамье подсудимых из-за ревности.

Повод для нее дала СМС-переписка ее мужа со знакомой, которую они вели с осени 2018 года.

Женщина неоднократно просила предполагаемую соперницу прекратить такое общение, но тщетно.

В итоге терпение сельчанки не выдержало. Когда на телефон супруга пришло очередное сообщение, она отправилась в служебный кабинет соперницы, чтобы поставить наконец точку в этой истории.

«В ходе произошедшей ссоры женщина оцарапала потерпевшей лицо и правую руку. Все произошедшее было зафиксировано средствами видеонаблюдения, расположенными в кабинете», - сообщили в пресс-службе Наровчатского районного суда Пензенской области.

Служители Фемиды учли все обстоятельства правонарушения и оштрафовали ревнивую жену на 5 000 рублей.

Пока постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.