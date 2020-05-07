Общество

В Наровчате женщине отомстили за переписку с чужим мужем

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В Наровчатском районе местная жительница оказалась на скамье подсудимых из-за ревности.

Повод для нее дала СМС-переписка ее мужа со знакомой, которую они вели с осени 2018 года.

Женщина неоднократно просила предполагаемую соперницу прекратить такое общение, но тщетно.

В итоге терпение сельчанки не выдержало. Когда на телефон супруга пришло очередное сообщение, она отправилась в служебный кабинет соперницы, чтобы поставить наконец точку в этой истории.

«В ходе произошедшей ссоры женщина оцарапала потерпевшей лицо и правую руку. Все произошедшее было зафиксировано средствами видеонаблюдения, расположенными в кабинете», - сообщили в пресс-службе Наровчатского районного суда Пензенской области.

Служители Фемиды учли все обстоятельства правонарушения и оштрафовали ревнивую жену на 5 000 рублей.

Пока постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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Гость||

и мы еще называемся обществом высокой культуры!Пошлятина

Гость||

Гость писал(a):

высокой культуры!Пошлят
Да и ты недалеко ускакала, дорогуша

Гость||

Весь Наровчат в шоке.

Мы тешили себя мыслью, что остаёмся «культурной столицей области»,

оазисом толерантности и хороших манер.

И вот 2 таких случая, за несколько месяцев.

В марте один из наровчатцев бросил окурок мимо урны, а на замечание прохожих сказал- «Куда хочу, туда и кидаю»

Гость||

ЛЮБОВЬ...

Гость||

Это что.

В Малой Кавендре, совсем рядом с Наровчатом,, мужчины уже открыто матерятся.

Гость||

Там и не переставали...

Гость||

Гость писал(a):

Это что.

В Малой Кавендре, совсем рядом с Наровчатом,, мужчины уже открыто матерятся.

А в самом Наровчате, старики сказывают, какой-то злыдень украл члена партии ливерных демократов.

Гость||

Гость писал(a):

Там и не переставали...
Может и не переставали, но раньше они матерились просто, оральным путём. А теперь они матерятся в разные гаджеты, телефоны, смартфоны, страпоны.

Гость||

А муженек-то не виноват?

Гость||

Гость писал(a):

А муженек-то не виноват?
Жена то небось теперь с него эти 5000 то и стрисет?

Будит знать как сиськи эти посылать в смартфон!

Имя: Гость
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