Суд продлил бизнесмену Олегу Фомину домашний арест

18.08.2025 | 13:49

Первомайский районный суд продлил домашний арест известному предпринимателю, бывшему депутату городской думы (IV и V созывов), собственнику компании «Дилижанс» Олегу Фомину. Заседание состоялось в субботу, 16 августа.

Олег Фомин останется под домашним арестом еще на два месяца - до 19 октября включительно.

Его задержали 20 июня по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере в отношении муниципального имущества (предположительно, дело связано с СМУП «Пензалифт»).

По версии следствия, к совершению преступления обвиняемый привлек конкурсного управляющего муниципального предприятия - собственника имущества. Последнего также задержали вместе с двумя юристами, которые подготовили и направили в суд документы об инициировании процедуры банкротства МУП.

24 июня по решению Первомайского районного суда Олег Фомин был взят под стражу, однако 4 июля после возмещения ущерба городу в размере 16 000 000 рублей областной суд, куда поступила апелляция, изменил меру пресечения - бизнесмена перевели под домашний арест до 19 августа.

Но, как только Фомин вышел за ворота СИЗО, его на глазах адвоката опять задержали силовики в рамках другого уголовного дела о мошенничестве, сумма ущерба по которому составляет более 160 000 000 рублей.

При избрании меры пресечения по этому делу 8 июля было принято решение об отказе в заключении под стражу. С тех пор Фомин под домашним арестом.