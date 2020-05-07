Еще двух зареченцев выписали после излечения от коронавируса

В Заречном от коронавирусной инфекции вылечились уже 12 человек. Данные по состоянию на утро четверга, 7 мая, обнародовала администрация закрытого города.
Всего в Заречном зафиксировали 20 случаев новой инфекции. Один пациент, 70-летний горожанин, скончался.
6 мая глава города Олег Климанов сообщил, что в МСЧ-59 на лечении находятся 40 человек. Также медики наблюдают за состоянием 109 горожан.
7-го числа в области зарегистрировано 635 случаев коронавирусной инфекции. Прирост за сутки - 34 человека. Более половины заразившихся - жители Пензы. Много больных зафиксировано в Бессоновском, Белинском, Шемышейском, Малосердобинском и Лопатинском районах.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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Не хватало, чтобы еще и эти два шакала в Пензу ехали.