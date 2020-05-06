Жители улицы Молодогвардейской пожаловались на отключения воды

06.05.2020 | 18:24

Воду на Молодогвардейской дали перед самым приездом съемочной группы 11 канала. В домах № 22, 24 и других ее ждали почти сутки. В течение прошлой недели отключали дважды, в минувшем месяце было подобное, до того повторялось зимой, осенью.

«Сейчас с коронавирусом вообще ни руки не помыть, ничего нельзя сделать», - отметила Мария Прибора.

«У нас очень часто отключается холодная вода. Но если нет холодной воды, значит, нет ни отопления, ни горячей воды. И все из-за подстанции, которую сделали», - пояснила Елена Ежова.

Прежде вода в поселок Лесной поступала из колонии, в начале десятилетия возникли проблемы: шла цветная или ее вообще не было. Исправительное учреждение открещивалось от коммунального хозяйства поселка.

После многочисленных жалоб населения и предписаний Роспотребнадзора мэрия взялась за проект по водоснабжению Лесного. Почти 40 миллионов рублей на условиях софинансирования из областного бюджета было потрачено на ветку сетей из Заречного и насосную станцию.

«Главное, что у людей теперь будет вода, отвечающая стандарту «Питьевая». По производительности мы имеем большой запас, а по надежности оборудования сегодня мы уверены, что это водоснабжение будет бесперебойным», - рассказывал прежний глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

Линия сдана в эксплуатацию в конце 2017 года. На качество народ не сетует, но вот перебои регулярны.

«Очень часто бывают скачки электроэнергии, как они объясняют: произошел скачок - электроника сбилась, ее надо налаживать. Пока найдут мастера - резервуары пустые, трубы завоздушиваются, пока все наладят, проходит обычно 12 часов. В последний раз у нас не было воды 17 часов», - сообщила Елена Ежова.

Жители поселка не могут понять, кто же обслуживает все это хозяйство. За почти полтора года они ни разу не получили квитанции.

«Жители согласны платить, весь поселок хотел бы платить за воду, чтобы у нас были квитанции», - заявила Ольга Ильичева.

И тогда была бы ясность: куда обращаться, с кого спрашивать за отсутствие воды. Пока население Лесного всякий раз звонит в аварийно-диспетчерскую службу города или в администрацию Железнодорожного района.