Общество

Врачи борются с распространением вируса внутри пензенских больниц

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В среду, 6 мая, в региональном минздраве рассказали о мерах, принимаемых для предотвращения заноса и распространения коронавируса в больницах, где лежат пациенты с опасной инфекцией.

Так, действует догоспитальное разграничение потоков больных на имеющих и не имеющих признаков респираторных заболеваний или подозрения на COVID-19. Их кладут в разные учреждения.

В числе прочих мер - обязательная термометрия (не менее двух раз в день), использование медиками средств индивидуальной защиты при работе с пациентами.

«Если у пациента, находящегося на спецлечении в больнице, не перепрофилированной для оказания помощи больным с коронавирусом, выявлены симптомы респираторного заболевания, пациент изолируется в отдельной палате, осуществляется забор биологического материала, проводится дезинфекция в отделении, назначается терапия, в том числе жаропонижающие препараты, ограничивается круг контактов медработников с больным», - уточнили в минздраве.

Если взятый тест оказывается положительным, человека переводят в профильный стационар.

По данным на 6 мая, в Пензенской области - 601 зараженный, 199 выздоровевших, 8 умерших.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Все больницы обеспечили лучшими защитными костюмами,как в Коммунарке. О здоровье медработников заботятся и скоро короновирус будет побеждён.!!!

Гость||

Пчелы против меда?

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