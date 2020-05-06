Врачи борются с распространением вируса внутри пензенских больниц

06.05.2020 | 15:38

В среду, 6 мая, в региональном минздраве рассказали о мерах, принимаемых для предотвращения заноса и распространения коронавируса в больницах, где лежат пациенты с опасной инфекцией.

Так, действует догоспитальное разграничение потоков больных на имеющих и не имеющих признаков респираторных заболеваний или подозрения на COVID-19. Их кладут в разные учреждения.

В числе прочих мер - обязательная термометрия (не менее двух раз в день), использование медиками средств индивидуальной защиты при работе с пациентами.

«Если у пациента, находящегося на спецлечении в больнице, не перепрофилированной для оказания помощи больным с коронавирусом, выявлены симптомы респираторного заболевания, пациент изолируется в отдельной палате, осуществляется забор биологического материала, проводится дезинфекция в отделении, назначается терапия, в том числе жаропонижающие препараты, ограничивается круг контактов медработников с больным», - уточнили в минздраве.

Если взятый тест оказывается положительным, человека переводят в профильный стационар.

По данным на 6 мая, в Пензенской области - 601 зараженный, 199 выздоровевших, 8 умерших.