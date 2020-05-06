Общество

Ремонт дороги-дублера улицы Окружной будет проходить частями

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На западе Пензы запахло горячим асфальтом - его стали укладывать на одной из городских автомагистралей. Ремонтируют дорогу-дублер улицы Окружной. Участок большой - от кладбища до Зеленодольской, минуя «Дизель-Арену».

Приводить в порядок проезжую часть начали еще накануне - объявление размещено на сайте мэрии. Во вторник, 5 мая, с 12:00 до 20:00 водителям вовсе не разрешали ездить по дороге, в среду, 6-го, стало иначе.

«С 7:00 до 19:00 для обеспечения производства работ данная улица будет участками перекрываться по мере необходимости», - сообщили в мэрии.

Однако многие автолюбители, которые ехали утром из Арбекова, жаловались на затор в районе Новозападного кладбища. Движение нормализовалось лишь после часа пик.

Ремонт дороги-дублера улицы Окружной будет проходить по отдельным участкам. Срок окончания всех работ пока не называется.

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Гость||

А где летние бордюры незараженные инфекцией?

Гость||

дауже скоро на зимние бордюры менять будут))))

Имя: Гость
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