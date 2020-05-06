Губернатор объяснил, почему больных из районов не везут в Пензу

06.05.2020 | 10:07

В Пензенской области распределение пациентов между больницами организовано в зависимости от их состояния. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев во время пресс-конференции, состоявшейся в региональном правительстве в среду, 6 мая.

«До последних дней мы всех больных везли из районов в больницы Пензы, да и сейчас везем. Но принято решение теперь забирать только тяжелых больных, потому что в городе квалификация врачей выше и возможности лучше. Зачем сельского больного с легкой формой забирать сюда, если он может находиться там у себя?» - пояснил губернатор.

Министр здравоохранения области Александр Никишин добавил, что в марте, когда эпидемия COVID-19 только начиналась, работала система централизации, когда всех зараженных везли в Пензу.

«Она позволила нам избежать пика, который был в ряде регионов. На тот момент централизация нам здорово помогла», - подчеркнул Никишин.

Сейчас наступил второй период, и место лечения выбирают в зависимости от состояния больного.

«Все тяжелые находятся в больнице Бурденко. Тяжесть заболевания сейчас на первом месте», - резюмировал министр.

Иван Белозерцев подчеркнул, что ситуация в каждой районной больнице отслеживается.

«Если у пациента идет ухудшение, мы его забираем в область, чтобы не довести до тяжелого состояния. Нет необходимости сегодня всех везти в областные больницы, потому что они переполнены. Тяжелых внебольничных пневмоний становится все больше», - напомнил глава региона.