Губернатор объяснил, почему больных из районов не везут в Пензу

В Пензенской области распределение пациентов между больницами организовано в зависимости от их состояния. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев во время пресс-конференции, состоявшейся в региональном правительстве в среду, 6 мая.
«До последних дней мы всех больных везли из районов в больницы Пензы, да и сейчас везем. Но принято решение теперь забирать только тяжелых больных, потому что в городе квалификация врачей выше и возможности лучше. Зачем сельского больного с легкой формой забирать сюда, если он может находиться там у себя?» - пояснил губернатор.
Министр здравоохранения области Александр Никишин добавил, что в марте, когда эпидемия COVID-19 только начиналась, работала система централизации, когда всех зараженных везли в Пензу.
«Она позволила нам избежать пика, который был в ряде регионов. На тот момент централизация нам здорово помогла», - подчеркнул Никишин.
Сейчас наступил второй период, и место лечения выбирают в зависимости от состояния больного.
«Все тяжелые находятся в больнице Бурденко. Тяжесть заболевания сейчас на первом месте», - резюмировал министр.
Иван Белозерцев подчеркнул, что ситуация в каждой районной больнице отслеживается.
«Если у пациента идет ухудшение, мы его забираем в область, чтобы не довести до тяжелого состояния. Нет необходимости сегодня всех везти в областные больницы, потому что они переполнены. Тяжелых внебольничных пневмоний становится все больше», - напомнил глава региона.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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penzainform.ru писал(a):О! насчет врачеванья мы с Христианом Ивановичем взяли свои меры: чем ближе к натуре, тем лучше, – лекарств дорогих мы не употребляем. Человек простой: если умрет, то и так умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет.
(С) Н.В. Гоголь "Ревизор"