Общество

Губернатор объяснил, почему больных из районов не везут в Пензу

Печать

В Пензенской области распределение пациентов между больницами организовано в зависимости от их состояния. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев во время пресс-конференции, состоявшейся в региональном правительстве в среду, 6 мая.

«До последних дней мы всех больных везли из районов в больницы Пензы, да и сейчас везем. Но принято решение теперь забирать только тяжелых больных, потому что в городе квалификация врачей выше и возможности лучше. Зачем сельского больного с легкой формой забирать сюда, если он может находиться там у себя?» - пояснил губернатор.

Министр здравоохранения области Александр Никишин добавил, что в марте, когда эпидемия COVID-19 только начиналась, работала система централизации, когда всех зараженных везли в Пензу.

«Она позволила нам избежать пика, который был в ряде регионов. На тот момент централизация нам здорово помогла», - подчеркнул Никишин.

Сейчас наступил второй период, и место лечения выбирают в зависимости от состояния больного.

«Все тяжелые находятся в больнице Бурденко. Тяжесть заболевания сейчас на первом месте», - резюмировал министр.

Иван Белозерцев подчеркнул, что ситуация в каждой районной больнице отслеживается.

«Если у пациента идет ухудшение, мы его забираем в область, чтобы не довести до тяжелого состояния. Нет необходимости сегодня всех везти в областные больницы, потому что они переполнены. Тяжелых внебольничных пневмоний становится все больше», - напомнил глава региона.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Нет необходимости сегодня всех везти в областные больницы, потому что они переполнены. Тяжелых внебольничных пневмоний становится все больше», - напомнил глава региона.
О! насчет врачеванья мы с Христианом Ивановичем взяли свои меры: чем ближе к натуре, тем лучше, – лекарств дорогих мы не употребляем. Человек простой: если умрет, то и так умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет.

(С) Н.В. Гоголь "Ревизор"

Гость||

На первом месте - количество денег.

Гость||

+32 на сегодня

Гость||

На самолечении ещё есть люди-дома.И из больниц отправляют на самолечение домой.В очередной говорит о том,что этот Вирус подобен всем предыдущим.Да.От него умирают.Но и до него сотни людей от пневмоний умирали.Просто цифры не маячили ,как сейчас .

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Тяжелых внебольничных пневмоний становится все больше», - напомнил глава региона.
А почему больше-то - это в мае! - никто так и не объяснил.

Гость||

Гость писал(a):

+32 на сегодня
какие 32? дождь,ветер,солнца нет.+17,посмотри в окно

Гость||

Гость писал(a):

Вирус подобен всем предыдущим.Да.От него умирают.Но и до него сотни людей от пневмоний умирали
и от предыдущих вирусов умирали,ничего нового

Гость||

В статистике 8 умерших. Шестым был пожилой мужчина 86 лет, восьмым - мужчина 56 лет. Где умершая фельдшер? Что то не сходится....

Гость||

А фельдшер умерла от пневмонии... А откуда взялась эта внебольничная пневмония с такой летальностью? Кто то объяснит?

Гость||

Среди ваших родственников, знакомых есть больные? Среди наших нет.

Гость||

Слав Богу нет и не дай Бог что будут. Спаси и сохрани!

Гость||

11.22, радуйтесь, но про самоизоляцию не забывайте.

Гость||

Гость писал(a):

В статистике 8 умерших. Шестым был пожилой мужчина 86 лет, восьмым - мужчина 56 лет. Где умершая фельдшер? Что то не сходится....
Фельдшер наверно умер от обычной пневмонии! что туго соображаете что ли? Сказали просто умерла не говорили же что от ковид.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте