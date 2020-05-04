Сетевое издание|18+|Понедельник|4 мая 2020|15:17
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |

Общество

В области продолжают фиксировать случаи коронавируса у детей

Печать

В понедельник, 4 мая, в региональном оперативном штабе подтвердили информацию о 27 новых случаях заболевания коронавирусом.

Всего на данный момент в Пензенской области зафиксировано 539 заболевших COVID-19.

Новым взрослым пациентам от 20 до 83 лет. Среди заразившихся есть и трехлетний ребенок.

Таким образом, в регионе количество маленьких детей с подтвержденным коронавирусом стало равняться 17. Коронавирус выявляли у месячных малышей. Остальным ребятам от 1 года до 10 лет.

Кроме того, среди зараженных есть и подростки в возрасте от 12 до 16 лет.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Родители безголовые , прекратите таскать детей на берега рек и прудов, где вы собираетесь пьяными кампаниями. Если вы сами не заражены, то где гарантия о тех, кто с вами " квасит" на берегу? А потом ваши дети заболевают и ваши родственники , которые с вами общаются как с переносчиками инфекции!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте