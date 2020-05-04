В области продолжают фиксировать случаи коронавируса у детей

04.05.2020 | 13:59

В понедельник, 4 мая, в региональном оперативном штабе подтвердили информацию о 27 новых случаях заболевания коронавирусом.

Всего на данный момент в Пензенской области зафиксировано 539 заболевших COVID-19.

Новым взрослым пациентам от 20 до 83 лет. Среди заразившихся есть и трехлетний ребенок.

Таким образом, в регионе количество маленьких детей с подтвержденным коронавирусом стало равняться 17. Коронавирус выявляли у месячных малышей. Остальным ребятам от 1 года до 10 лет.

Кроме того, среди зараженных есть и подростки в возрасте от 12 до 16 лет.