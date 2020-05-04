В области продолжают фиксировать случаи коронавируса у детей

В понедельник, 4 мая, в региональном оперативном штабе подтвердили информацию о 27 новых случаях заболевания коронавирусом.
Всего на данный момент в Пензенской области зафиксировано 539 заболевших COVID-19.
Новым взрослым пациентам от 20 до 83 лет. Среди заразившихся есть и трехлетний ребенок.
Таким образом, в регионе количество маленьких детей с подтвержденным коронавирусом стало равняться 17. Коронавирус выявляли у месячных малышей. Остальным ребятам от 1 года до 10 лет.
Кроме того, среди зараженных есть и подростки в возрасте от 12 до 16 лет.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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Родители безголовые , прекратите таскать детей на берега рек и прудов, где вы собираетесь пьяными кампаниями. Если вы сами не заражены, то где гарантия о тех, кто с вами " квасит" на берегу? А потом ваши дети заболевают и ваши родственники , которые с вами общаются как с переносчиками инфекции!