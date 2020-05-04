Строение № 54 возводится по современным стандартам

04.05.2020 | 16:37

В Городе Спутнике идет строительство дома № 54. Холдинг «Термодом» возводит его по современным стандартам.

Это означает:

- закрытый двор без машин – для безопасности всех жителей и особенно детей;

- вместо асфальта георешетка – для максимального озеленения территории;

- пешеходные дорожки выложены плиткой, а вход в подъезды с уровня земли – для удобства мам с колясками, роллеров и велосипедистов;

- игровые комплексы для детей разного возраста, воркаут-площадка, продуманы и зоны для тихого отдыха;

- большой выбор планировок. Можно выбрать жилье с изолированными комнатами или евроформата, компактную студию, стандартную или более просторную 1-, 2- или 3-комнатную квартиру.

Сейчас есть возможность купить здесь квартиру в ипотеку по ставке от 2,7 до 3%. Такие условия доступны при участии в сельской ипотеке от Россельхозбанка.

Например, 3-комнатная квартира евроформата стоит 2 млн 876 тысячи 160 рублей. Первоначальный взнос будет равняться 288 тысячам рублей. При условии оформления ипотеки под 2,7% годовых сумма ежемесячного платежа составит 11 873 рубля.

Данный расчет представлен с учетом следующих условий: срок кредита - 25 лет, процентная ставка - 2,7% при условии оформления договора личного страхования, первоначальный взнос - 10% от стоимости жилья.

Холдинг «Термодом» предлагает покупателям заходить на сайт termodom-pnz.ru, изучать планировки. На возникшие вопросы легко ответит менеджер по номеру 28-28-20. Также можно написать в любом из мессенджеров или в группах компании в соцсетях. Застройщик всегда остается на связи.

Ипотека предоставляется АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная) от 12.08.2015.

Застройщиком жилого дома № 54 является ООО СЗ «Термодом-Риелт». Проектные декларации представлены на сайте termodom-rielt.ru.