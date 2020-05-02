В мэрии Пензы рассказали, как идет реконструкция фонтана

02.05.2020 | 13:34

В Пензе забетонировали плиту чаши главного городского фонтана, реконструкция которого началась в 2019 году. Об этом проинформировали в пресс-службе администрации города.

«Строители выполняют прокладку внутренней системы водоснабжения и устройство наружных сетей, устанавливают оборудование в насосной. Также ведется установка наружного освещения и сетей связи», - рассказали в мэрии.

Реконструкция проходит по двум контрактам: непосредственно фонтан и благоустройство окружающего пространства. Поэтому сейчас на прилегающей территории идет укладка песчаного и щебеночного основания.

Реконструкция самого фонтана должна завершиться к 15 июля 2020 года, срок работ по второму контракту - 25 августа 2020 года.

Начальная максимальная цена контрактов составила 157 млн 670 тыс. 760 рублей. Работы финансируются из городского бюджета за счет муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в Пензе на 2015-2021 годы».