Общество

К 75-летию Победы в Кузнецке приводят в порядок Холм Славы

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Мемориальный комплекс в Кузнецке был открыт 9 мая 1975 года. Здесь находятся захоронения погибших в Великой Отечественной войне, на центральной площадке размещены пять бюстов Героев Советского Союза - жителей города.

Неподалеку установлен гранитный памятник воинам. У подножия горит Вечный огонь, там же замурована капсула с обращением к потомкам - ее должны вскрыть в 2045-м, спустя век после Победы.

Сейчас холм приводят в порядок.

«Ниши, где размещены памятные плиты с именами кузнечан, погибших в Великую Отечественную войну, все скульптурные композиции, центральная лестница. Самый большой объем работы предстоит по улице Молодой Гвардии, где подъем на Холм Славы», - рассказал первый заместитель главы администрации г. Кузнецка Владимир Трошин.

Завершить все работы планируется к 8 мая. В 2020 году в условиях пандемии сделать это особенно непросто, признают чиновники. Однако уверены, что с задачей справятся, благо помощников хватает.

«Хочется поблагодарить руководителей организаций, которые, как и в прежние годы, не отказали в помощи администрации города Кузнецка, муниципальным службам. Нашли возможность предоставить строительные материалы, строительные бригады и выполнить эту работу», - отметил Владимир Трошин.

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