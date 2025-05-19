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Общество

В Кузнецке на дополнительные деньги отремонтируют 6 дорог

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Кузнецк получит дополнительное финансирование на ремонт дорог. Об этом шла речь на совещании в местной администрации в понедельник, 19 мая.

По словам главы города Сергея Златогорского, на федеральном уровне принято решение о выделении средств региону.

«Мы получаем очень приличное финансирование из областной квоты, по суммам точно не знаю, но

если не самое большое, то второе по области. У нас будут ремонтироваться 6 автомобильных дорог», - уточнил чиновник.

В первую очередь планируется привести в порядок Аэродромный проезд - от улицы Хвалынской до Почивалина.

«Подбираемся к тому, чтобы построить дороги в Залинии, а со временем освоить аэродром», - пояснил Сергей Златогорский.

Также пройдет ремонт улицы Кирова (на участках около парка и от Стекловской до Гражданской - одним траншем), участка улицы Правды (от Правды, 1, до Молодой Гвардии), полностью восстановят Чкалова, Октябрьскую, Стекловскую.

«Двухлетним контрактом сделаем дорогу у новой поликлиники, которую в строительной части планируется сдать к концу года. Если по результатам торгов будет экономия, то у нас есть заделы проектной документации, тоже будем делать», - отметил глава города.

Кроме того, работы ведутся на средства, выделяемые ежегодно из областного дорожного фонда.

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