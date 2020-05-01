В Пензе центр красоты показал готовность к работе в новом формате

01.05.2020 | 19:12

С 1 мая организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим парикмахерские услуги, правительство области разрешило возобновить работу, но только при соблюдении строгих требований.

У входа в салон нужно установить емкость с антисептиком, в котором содержится спиртосодержащий раствор, чтобы посетитель смог обработать руки. Там же должны находиться дезинфицирующие салфетки, бахилы, шапочки для головы и одноразовые маски, если у гостя таковых не окажется. Еще одно требование: посетителям должны измерить температуру.

В центре красоты, куда пришли журналисты 11 канала, соблюдены все требования, которые должны помочь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в регионе. Здоровье и жизнь посетителей - главное, говорят куаферы, при этом не забывая и о собственной безопасности.

«Все сотрудники центра обеспечены одноразовыми средствами защиты: масками, перчатками, халатами и бахилами. Ко всему прочему, для дезинфекции помещения мы используем кварцевую лампу», - рассказала администратор центра красоты Ольга Иванникова.

Светлана Сомушкина - мастер мужского зала с многолетним стажем работы. Правда, в таких условиях женщине трудиться еще не приходилось - чувствует себя не парикмахером, а хирургом. Делать модные стрижки в новой униформе ей немного непривычно.

«Стеснены движения, неудобно работать в перчатках - не ощущаешь волос и при укладке не чувствуешь укладочные средства», - призналась она.

Клиенты тоже ощутили разницу. Но как известно, красота требует жертв. Поэтому посетители парикмахерских готовы сидеть в медицинских масках не один час, чтобы потом увидеть человеческое отражение в зеркале.

«Уже терпения нет, прошел месяц и более, пора уже открывать, потому что все обросли некрасиво. На улице тепло, и нам надо выглядеть красиво», - отметила посетительница центра красоты Галина Кокорина.

После каждого клиента сотрудник салона обязан обработать дезинфицирующим раствором все поверхности и инструменты, соблюдая при этом интервал между посетителями не менее 20 минут.