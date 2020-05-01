В Пензе не устроили праздничное гулянье в первый майский день

01.05.2020 | 18:12

Этот Первомай пензенцы запомнят надолго. Праздник Весны и Труда в 2020-м году не олицетворял единство и сплоченность народа, разве что демонстрировал сознательность жителей города, выполняющих указ президента.

Самоизоляция исключает массовое скопление людей и проведение масштабных мероприятий. Демонстрация трудящихся, которую, кстати, многие ждали целый год, не состоялась.

«Это был праздник для всего города, для всех людей. Все, кто давно не виделся, встречались на параде. Очень скучаем», - рассказала женщина.

«Ни соседей, ни гостей - такого не будет. Великий праздник, но что делать?» - отметил прохожий.

«Праздник будет, когда будет все кругом ясно», - пояснил горожанин.

А пока остается только вспоминать, как год назад новое гранитное покрытие площади имени Ленина чеканили стройные ряды сотрудников пензенских предприятий и учреждений, и не терять оптимизма.

«Дорогие земляки, от всего сердца поздравляю вас с праздником весны и труда! Этот Первомай мы встречаем не так, как хотели бы. Желаю каждому из вас крепкого здоровья, любви и заботы близких, семейного благополучия и удачи в любом деле. С праздником вас!» - обратился к жителям Пензенской области губернатор Иван Белозерцев.