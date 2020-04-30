Общество

В Спасском районе алиментщик едва не лишился жизни у здания суда

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В Спасском районе судебные приставы спасли жизнь вызванному в суд алиментщику. Мужчине стало плохо перед заседанием.

Инцидент произошел в марте. Житель района стал ответчиком по делу о взыскании алиментов и лишении родительских прав. Он явился на слушание, однако перед зданием суда у мужчины случился эпилептический припадок.

Ответчик, содрогаясь в конвульсиях и задыхаясь, упал на землю. Происходившее увидели двое приставов и поспешили на помощь.

«Положив мужчину на бок, они сумели зафиксировать рот при помощи подручных предметов, благодаря чему не допустили наступления асфиксии. Через некоторое время мужчина пришел в себя и уже в сознании был передан врачам», - сообщили в пресс-службе УФССП по Пензенской области.

Грамотные и быстрые действия служителей закона, благодаря которым удалось сохранить жизнь человеку, высоко оценил исполняющий обязанности председателя Спасского районного суда. Он направил в адрес руководителя регионального управления ФССП России благодарственное письмо.

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Источник — фото 2 r58.fssprus.ru
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