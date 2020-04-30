Общество

В Пензенской области от укусов клещей пострадал 41 ребенок

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В Пензенской области за неделю с укусами клещей к специалистам обратилось 26 жителей области, в том числе 11 детей. Данные на четверг, 30 апреля, обнародовало региональное управление Роспотребнадзора.

Всего с начала сезона активности опасных кровососов от них пострадали 93 человека, из них 41 ребенок в возрасте до 14 лет. Всем обратившимся оказали стандартную медицинскую помощь.

За неделю на возбудителя иксодового клещевого боррелиоза в лабораториях изучили 15 клещей, снятых с людей. На 30 апреля всего исследовано 83 членистоногих, в 10 случаях (12,0%) результат проб оказался положительным.

В 2019 году клещевым боррелиозом заболело 138 жителей области. За три месяца 2020 года было зарегистрировано еще 17 случаев.

Известно, что это заболевание с затяжным инкубационным периодом. Оно хорошо поддается лечению на острой стадии и опасно, если переходит в хроническую.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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