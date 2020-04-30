Общество

В Пензе пожарные отметили профессиональный праздник на работе

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Служба в пожарной охране автоматически означает работу в праздники, в том числе и в свой профессиональный день. Это обычное дело. Начало каждой смены для огнеборцев - как выход на пост № 1.

«Когда мы заступаем на боевое дежурство, у нас всегда происходит приемка и сдача дежурства, то есть принимаем те автомобили, на которых мы выезжаем на пожар. После сдачи и приемки мы выходим в класс, где занимаемся самоподготовкой, у нас есть направление физического спорта. И все это происходит, когда нет выезда», - сообщил старший инструктор СПСЧ ГУ МЧС России по Пензенской области Александр Оболенский.

Вызов не заставил себя долго ждать. Он поступил на центральный пункт пожарной связи.

Информацию передали диспетчеру специализированной пожарно-спасательной части, потом - дежурной смене. Облачение спасателей в боевую одежду пожарного заняло не более 25 секунд. Не задерживаясь, пожарные помчались спасать людей.

В свой профессиональный праздник у пожарных не было ни минуты покоя. К счастью, вызов двух расчетов на проспект Строителей оказался ложным.

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