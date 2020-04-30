В областном минздраве рассказали, как будут работать поликлиники в мае

30.04.2020 | 10:57

В пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области рассказали, как будут работать медучреждения региона с 1 по 11 мая.

1, 3, 9 и 10-го числа поликлиники примут пациентов с 8:00 до 14:00. На дому медики окажут помощь в те же часы.

2, 4, 5 и 11 мая районные, межрайонные поликлиники области, а также 14 медучреждений для взрослых и 8 детских в Пензе будут работать с 8:00 до 20:00. В это же время их специалисты придут к больным на дом.

«Особое внимание обращаем внимание пациентов, которые находятся по медицинским показаниям с ОРВИ на лечении в условиях стационара на дому, на то, что вся медицинская помощь будет продолжена в соответствии с планом лечения в обычном режиме, в том числе проведение компьютерной томографии, забор биоматериалов, коррекция лечения и так далее», - отметили в пресс-службе министерства.

В праздничные дни записаться на прием к врачу взрослым и детям можно по номерам контакт- центров: 999-130 или 8 (937) 431-54-40 (для взрослых), 990-130 или 8 (937) 412-60-29 (для детей) с 8:00 до 14:00.

Обнародован и график работы call-центра для пациентов с болезнями системы кровообращения и эндокринными заболеваниями, который действует на базе областной больницы имени Н. Н. Бурденко.

Так, 2, 4, 5 и 11-го числа специалисты центра проконсультируют с 8:00 до 14:00, 6, 7, 8 мая – с 8:00 до 16:00. 1, 3, 9 и 10 мая – выходные дни.

«Весь период скорая медицинская помощь, а также специализированная в условиях круглосуточных стационаров будет оказываться населению региона в полном объеме без перерыва и выходных дней», - добавили в пресс-службе регионального минздрава.