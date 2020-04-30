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Общество

В области собирают 40 тысяч продуктовых наборов для нуждающихся

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В Пензенской области планируется собрать несколько десятков тысяч продуктовых наборов для нуждающихся.

Об этом сообщил министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан на заседании регионального оперативного штаба, которое прошло в среду, 29 апреля.

В пресс-службе регионального правительства уточнили, что раздача продуктовых наборов, купленных за счет средств бюджета, завершена. Их получили 24 тысячи малообеспеченных семей.

В настоящее время формируется новая партия. На деньги политических, общественных и благотворительных организаций соберут около 40 тысяч наборов.

Доставка продуктов малообеспеченным семьям велась в Пензенской области с 14 апреля. В паек вошли крупы, подсолнечное масло, сгущенное молоко, кондитерские изделия, макароны, консервы и другие продукты.

«Вес набора - 24 кг, и это хорошая поддержка для всех семей», - отметил Андрей Качан.

Однако не обошлось без накладок. Так, в выдаче набора отказали матери-одиночке, поскольку она не является малоимущей или многодетной. Губернатора Ивана Белозерцева ситуация возмутила.

«Если человек обращается за помощью, значит, ему тяжело, трудно. В этом случае мы обязаны оказать помощь продуктовым набором. Такая возможность у нас есть», - подчеркнул он.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

настоящее время формируется новая партия. На деньги политических, общественных и благотворительных организаций соберут около 40 тысяч наборов.

А причем тут правительство?

Гость||

Вес 24кг. полтора пудика, хорошее подспорье малообеспеченному человеку. Спрашивается, вот к этому мы шли все двадцать лет, а?

Гость||

Напишите в СМИ адреса и номера телефонов ,где будет происходить раздача прод.наборов....для нуждающихся г.Пензы...

Гость||

В очередь

Гость||

консервы главпродукта такое дерьмо всю дешёвку суют

Имя: Гость
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