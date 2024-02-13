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Общество

Минздрав: Употребление шаурмы может снизить иммунитет

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Частое употребление шаурмы может подорвать работу пищеварительной системы, снизить иммунитет, повысить холестерин и спровоцировать набор лишнего веса. Об этом во вторник, 13 февраля, в Международный день шаурмы, напомнили в областном минздраве.

Классический состав шаурмы в лаваше - это мясо свинины или курицы, картофель фри, овощи, майонез, кетчуп, приправы и специи.

Такой фастфуд не всегда безопасен. Пензенцам стоит подумать о том, на каком масле жарят картофель, какого качества продукты используют и где они хранятся, а также в каких условиях работает шаурмист. Отведав фастфуда, можно столкнуться со вздутием живота, тошнотой, рвотой, диареей.

«Шаурма (в уличных ларьках. - Прим. ред.) может содержать ингредиенты с высоким содержанием масла, соли, насыщенных жиров, канцерогенов, а также несвежее мясо, что может вызвать гельминтоз, бактериальные и вирусные кишечные инфекции. Плохо помытые овощи могут быть возбудителями ротавируса или энтеровируса», - говорится в телеграм-канале областного минздрава.

Детям до 3 лет такой фастфуд противопоказан, подчеркивают педиатры.

В качестве альтернативы можно предложить безопасную шаурму, приготовленную своими руками. Для нее лучше выбрать лаваш из цельнозерновой муки, овощи и зелень, постное мясо курицы или индейки, домашний майонез или соус на основе томатной пасты или греческого йогурта.

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