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Общество

Долгоносик, мукоед и хрущак: методы борьбы с незваными гостями на кухне

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Рисовый долгоносик, мукоед, хлебный точильщик, пищевая моль, мучной хрущак - эти и другие насекомые могут завестись на кухне каждого пензенца, если неправильно хранить крупы. Держать продукты нужно в закрытых емкостях, не допуская высокой влажности в шкафах и следя за сроком годности.

Впрочем, неправильное хранение не единственная причина, по которой в крупах находят жучков. Они могут быть в самой упаковке, попав туда на заводе или складе, перебираются через вентиляцию от соседей, обитают в новом текстиле и старой мебели.

Чтобы избавиться от насекомых, первым делом нужно выбросить все зараженные продукты. Затем следует освободить шкафчики и тщательно промыть.

Чтобы жучки не завелись, крупы после покупки необходимо обрабатывать - держать 10-15 минут в духовке при 110 градусах или на сутки убирать в морозильную камеру.

«Не следует закупать большие количества круп. А для хранения нужно разделить крупы, муку, чай и другие сыпучие продукты, чтобы исключить перекрестное заражение. Такие продукты лучше хранить в стеклянных контейнерах с плотно закрывающейся крышкой. Также нужно регулярно проводить уборку на полках в кухонном шкафу», - перечисляет рекомендации ura.news.

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