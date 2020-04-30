Общество

В майские праздники в Пензе усилят меры безопасности

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В майские праздники в Пензе будут введены повышенные меры антитеррористической безопасности. В среду, 29 апреля, предстоящую работу обсудили на заседании в городской администрации.

«Праздничные мероприятия по случаю 75-летия Великой Победы перенесены на более поздний срок, когда в регионе стабилизируется эпидситуация. Тем не менее в Пензе в предстоящие выходные дни должны быть приняты необходимые меры по охране общественного порядка и обеспечению антитеррористической безопасности населения», - подчеркнули в пресс-службе мэрии.

Сотрудники правоохранительных органов, МЧС, ФСБ и других ведомств перейдут на усиленный режим работы. В автобусах и маршрутках после каждого рейса будут искать подозрительные предметы. Пассажиров проинформируют о действиях в нештатных ситуациях.

В городских учреждениях проверят средства охраны: системы видеонаблюдения, охранные сигнализации, рамки металлодетекторов, системы контроля доступа. Пропускной режим на объектах усилят.

Возможные аварийные ситуации намерены оперативно устранять. В ресурсоснабжающих организациях планируется усилить дежурные смены и ремонтные бригады.

Представители администрации города призвали жителей Пензы к бдительности и напомнили номера экстренных телефонов:

- единый номер экстренных оперативных служб - 112;

- единая дежурно-диспетчерская служба города - 05, 63-10-05;

- дежурная часть УМВД по г. Пензе - 59-90-92;

- дежурная часть УФСБ - 56-13-21;

- дежурная часть ГИБДД - 59-00-03, 59-90-02, 59-00-04.

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