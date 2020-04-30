Общество

«Т Плюс Теплосеть Пенза» завершило испытания на максимальную температуру

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АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» завершило испытания на максимальную температуру и приступило к восстановлению схемы теплоснабжения потребителей.

Испытания сетей города проводились 28-29 апреля. На этот период отключалась горячая вода у большей части потребителей, подключенных к централизованной системе теплоснабжения.

Восстановление подачи ГВС происходит поэтапно. Большая часть жителей Пензы будет подключена 30 апреля и 1 мая, полностью горячее водоснабжение вернется в дома 4 мая.

По всем вопросам, связанным с внутридомовыми системами отопления, населению следует обращаться в свои управляющие компании или ТСЖ.

Температурные испытания состоят в числе обязательных мероприятий по подготовке к следующему отопительному сезону. Они проводятся один раз в пять лет для проверки способности теплосетей и внутренних систем отопления зданий выдерживать нагрузки от температурных деформаций.

По результатам мероприятия теплосетевая организация скорректирует план ремонтов на 2020 год. Расход тепловой энергии свыше температурного графика, связанный с проведением испытаний, не будет предъявляться для оплаты жителям.

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