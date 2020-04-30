Радиозавод продолжает работать над оборонным заказом во время пандемии

30.04.2020 | 09:01

В Пензе постепенно возобновляют деятельность важнейшие предприятия, от которых во многом зависит экономическая ситуация в регионе. Так, соблюдая строжайшие санитарно-эпидемиологические нормы, с 9 апреля работает АО «Радиозавод».

«Решение о возобновлении работы предприятия безусловно учитывает существующие законодательные ограничения федерального и регионального уровня. Принимаются исчерпывающие меры для профилактики коронавирусной инфекции и обеспечения максимальной безопасности людей», - заявили в АО «Радиозавод».

На предприятии создан оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса и принятию необходимых организационно-распорядительных мер. Регулярно осуществляется мониторинг текущей обстановки на заводе и в филиалах, выполняются санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора.

Для предотвращения заражения инфекцией на заводе проводится целый комплекс профилактических мероприятий. Установлен режим уборки помещений с применением дезинфицирующих средств, особое внимание уделяется обработке дверных ручек, поручней, выключателей, перил, контактных поверхностей, подоконников в коридорах и кабинетах, мест общего пользования во всех помещениях.

Приобретены средства индивидуальной защиты органов дыхания, санитайзеры для обработки рук спиртосодержащими средствами, организовано бесконтактное измерение температуры тела работников при входе на предприятие и в течение дня. Сотрудников с повышенной температурой (37 градусов и выше) на территорию не допускают.

В заводской столовой, на проходной и в цехах нанесена разметка и соблюдается социальная дистанция. Сформированы графики приема пищи для минимизации количества одновременно присутствующих.

Организована работа восьми маршрутов служебного транспорта для доставки работников на завод и обратно.

Учитывая всю серьезность ситуации с распространением коронавируса, главной задачей руководство АО «Радиозавод» считает защиту здоровья работников.