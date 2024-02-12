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Экономика

В Пензенской области за год улучшилось качество жизни

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Пензенская область за год сумела улучшить свои позиции в рейтинге регионов России по качеству жизни. Его составили эксперты ria.ru.

По итогам 2023 года регион получил 56,132 балла и занял 32-е место из 85. В 2022-м область разместилась на 34-й строке с 52,548 балла.

Как отметили исследователи, рейтинг строился на основе комплексного учета 66 показателей, оценивающих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере, на основе учитываемых индикаторов рассчитан рейтинговый балл. Чем он выше, тем лучше жить в регионе.

Пензенскую область в рейтинге опередила Ульяновская (30-е место, 56,785 балла). Остальные регионы-соседи уступили Сурскому краю.

Так, Саратовская область заняла 39-ю строчку (54,104 балла), Тамбовская - 47-ю (52,410), Мордовия - 50-ю (52,117).

Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область, столица получила 83,640 балла. Эксперты сообщили, что этот топ-3 неизменен уже в течение многих лет.

«Регионы первой десятки рейтинга характеризуются высоким уровнем экономического развития. На них в целом приходится почти 50% суммарного ВРП субъектов РФ», - пояснили исследователи.

Аутсайдеры тоже практически не меняются. По итогам 2023-го ими стали Ингушетия (33,261 балла) и Тыва (26,506 балла).

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