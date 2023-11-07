Губернатор Пензенской области и глава Пензы уехали в Китай

07.11.2023 | 10:06

Делегация из Пензенской области во главе с губернатором отправилась в Китай. В ее состав вошли глава Пензы Александр Басенко, министр экономического развития и промышленности области Алмаз Хакимов, зампред правительства Алексей Костин и др.

Первая встреча в рамках рабочего визита прошла 6 ноября с советником-посланником посольства РФ в КНР Иваном Желоховцевым. Олег Мельниченко рассказал, как регион взаимодействует с Китаем, сделав акцент на проекте «Волга - Янцзы».

«Волга - Янцзы» - уникальный формат торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между регионами Приволжского федерального округа и китайскими провинциями, расположенными в верхнем и среднем течении реки Янцзы: Хубэй, Цзянси, Хунань, Аньхой, Сычуань. Он реализуется с 2013 года», - пояснил губернатор.

Также Олег Мельниченко встретился в Пекине с генеральным директором компании Shanghai Electric Group Ши Цзюньпэном. Она планирует инвестировать в развитие агропромышленного парка на территории Пензенской области.

«В рамках подписанного протокола о намерениях предполагается строительство в регионе маслоэкстракционного завода и грибного комплекса по выращиванию вешенки», - уточнили в пресс-службе областного правительства.

Ши Цзюньпэн в ходе встречи предложил также организовать в Пензенской области экологически чистое производство метанола из остатков мебельного и деревообрабатывающего производства.

«Мы готовы рассмотреть это предложение. Это фактически создание в регионе новой отрасли производства. Пензенская область заинтересована в новых направлениях развития сотрудничества», - оценил идею Олег Мельниченко и поручил назначить ответственных за детальную проработку проекта.