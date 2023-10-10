В Пензе металлическая плита погубила сотрудника литейного предприятия

10.10.2023 | 13:52

В Пензе следователи выясняют причины и обстоятельства гибели 35-летнего мужчины на рабочем месте.

Трагедия произошла утром 27 сентября в цехе предприятия, специализирующегося на литье. Работник занимался сборкой изделия, когда на него упала металлическая плита.

Мужчину доставили в больницу, но врачи оказались бессильны - он скончался от полученных травм.

По факту нарушения требований охраны труда, повлекшего смерть работника, возбуждено уголовное дело.

Сейчас устанавливается лицо, ответственное за соблюдение норм безопасности и допустившее их нарушение, сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.