Жителям Пензенской области следует ожидать подорожания шин

26.08.2023 | 14:45

Дефицита шин не ожидается, однако их цена будет во многом зависеть от валютного курса.

Об этом «Российской газете» рассказал в интервью исполнительный директор ТД «Кама» Тимур Шарипов.

«Если рубль будет укрепляться, то импортной продукции станет гораздо больше. В противоположной ситуации (которую мы наблюдаем сейчас) рынок в первую очередь будет перераспределяться между российским производителями. Тем более производственных мощностей в стране по легковым и легкогрузовым шинам в избытке», - считает эксперт.

Тимур Шарипов отметил, что сложнее всего складывается ситуация со специализированными шинами для квадроциклов и велосипедов, которые только начали производить в России. По его словам, в этом сегменте тоже многое зависит от импортных поставок.

Что касается возможного роста цен, то он зависит в первую очередь от курса рубля.

«Например, важный ингредиент для шин - натуральный каучук в России не произрастает. Поэтому его приходится импортировать из стран Юго-Восточной Азии. Все контракты - в валютах. Поскольку курс возрастает, нам приходится поднимать цену на шинную продукцию, чтобы компенсировать этот рост», - пояснил эксперт.

Он отметил, что именно на сырье из Юго-Восточной Азии приходится примерно 60% себестоимости производства шин.

Тимур Шарипов добавил, что для компенсирования потребителям роста цен на шины производители предлагают расширенную гарантию, бесплатный шиномонтаж и другие услуги.