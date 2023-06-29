«Итальянская» коллекция от «Керама Марацци» приглашает в Тоскану

29.06.2023 | 10:10

Лидер российского рынка облицовочных покрытий уже неоднократно посвящал свои серии плитки колориту и традициям разных стран. В 2020 году вышла масштабная линейка, объединенная темой Италии, а конкретно - центра ее модной индустрии, Милана. Недавно компания выпустила очередную новинку, которая стала отличным продолжением имевшей грандиозный успех коллекции. На этот раз Kerama Marazzi проводит экскурсию по одному из потрясающих регионов страны - Тоскане.

Прекрасная идея посредством плитки рассказать о значимых событиях истории, сохранившейся до наших дней средневековой архитектуре и шедеврах мирового искусства стала уже неотъемлемой частью деятельности отечественного производителя. Подобные линейки также содержат в себе красочные панно с городскими или природными пейзажами, имитации камня и мрамора, дерева и бетона.

Вторая итальянская коллекция не стала исключением. «Тоскана» приглашает совершить небольшое путешествие, чтобы открыть для себя или, может быть, познакомиться поближе с давними традициями и культурными ценностями одноименного региона. Одни серии созвучны с музыкой, тогда как другие вобрали в себя красоту оливковых рощ и бескрайних холмов, пышных садов и тенистых парков. Новинка отличается разнообразием форматов и широким спектром оттенков. Графика всех изделий - на самом высоком уровне, поскольку тщательно проработана и реализована посредством цифровой печати. Кроме того, для многих рисунков использовались специальные составы для придания объема или различных спецэффектов. Например, одни модели наделены металлизированным блеском и под воздействием естественного или искусственного света меняют цветовую гамму, тогда как другим свойственны перламутровые переливы.

Большой интерес вызывают серии («Риккарди» и «Барберино»), вдохновленные архитектурными сооружениями, возведенными еще в средние века. Это дворцовые здания семейства Медичи или их загородные виллы, которые нашли свое отражение в качественно воспроизведенных имитациях камня. В одном из палаццо когда-то хранилась огромная коллекция живописных полотен и скульптурных композиций, и самая знаменитая из них - статуя Давида, использовавшаяся также в категории «МАКСИ-ковры».

Плитка «Серенада», «Кантата» и «Каприччо», как и одноименные музыкальные жанры, способна пробудить самые светлые чувства и наполнить сердце прекрасными мгновениями. Она обыграна на базе благородного мрамора и демонстрирует впечатляющую детализацию его фактуры, усиленную за счет необычайно изысканных декоров.

Благодаря коллекции «Тоскана» можно узнать о великолепной парковой зоне Флоренции, появившейся еще несколько столетий назад. Сочная палитра «Бардини» и использование специальной техники сконцентрировали внимание на графике, словно состоящей из частиц стекла.

Серия «Флорентина» расскажет не только о самом распространенном в мире сорте лимона, но и напомнит о фресках средневекового скульптора Луки делла Роббиа. С помощью плитки «Карминьяно» можно заглянуть в одноименную область, с давних времен специализирующуюся на виноделии. Красочные декоры привлекут внимание как во внутренней, так и в наружной отделке.

Категория МАКСИ-ковров также поведает много интересного и удивит нетрадиционным подходом к шедеврам мирового искусства. Так, например, крупноформатный керамогранит с фрагментами работ Микеланджело и Боттичелли станет настоящим украшением домов и общественных пространств. Модели серии «Коллине» не менее живописны, поскольку воспроизведены в манере художников-импрессионистов.

По материалам сайта www.keramogranit.ru.

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