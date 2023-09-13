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Общество

Пензенцам рекомендовали есть варенье собственного приготовления

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Варенье, приготовленное в домашних условиях, гораздо полезнее купленного в магазине. О достоинствах такого продукта рассказала кандидат медицинских наук, диетолог Ирина Бережная.

Варенье фабричного производства долго хранится. В этом одновременно его и плюс, и минус.

«К сожалению, ГОСТы предусматривают очень сильную термическую обработку варенья, конфитюра и джема. Это нужно, чтобы они дольше хранились, чтобы они были безопасными для широкого круга покупателей. Однако сильная термическая обработка «убивает» все натуральные витамины. Если в получившемся продукте и есть витамины, то они добавлены потом», - объяснила диетолог в интервью радио Sputnik.

По словам Ирины Бережной, в домашних заготовках сохраняются все полезные вещества. Особенно полезно так называемое варенье-«пятиминутка», при котором ягоды и фрукты варятся недолго.

Эксперт перечислила четыре преимущества такого варенья. В «пятиминутке» сохраняется витамин С, антиоксиданты и клетчатка, а также оно имеет прекрасный летний вкус.

«Домашнее варенье более полезное», - заключила Ирина Бережная.

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Источник — фото pixabay.com
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