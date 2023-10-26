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История

История Пензы: Продукция радиозавода помогла стране во время Карибского кризиса

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

В промышленном отношении Пенза советских времен не уступала, а порой даже и превосходила другие города Поволжья. Имелось и высокотехнологичное производство, как, например, на радиозаводе.

Предприятие организовали на базе ЗИФа в 1959 году. В мире разгорался Карибский кризис, планета балансировала на грани ядерной войны. Советскому генштабу требовались новейшие системы противовоздушной обороны и слежения. В сжатые сроки пензенские рабочие смогли наладить выпуск радара «Воздух-М». Эта система могла выводить на экран до 40 объектов сразу.

Чуть позже радиозавод освоил производство и другой легендарной радиолокационной станции - ПУ-12. Для своего времени она считалась лучшей в мире. Радар крепился на бронетранспортер, с его помощью оператор мог наводить ракеты на воздушные цели.

К 1962 году промышленный гигант полностью выполнил намеченный план. Государству сдали 70 железнодорожных платформ с боевой техникой. Для завода это был грандиозный праздник.

Но тяжелые трудовые будни не закончились. После Карибского кризиса вспыхнула война во Вьетнаме, и советскому правительству снова потребовались новые системы ПВО для товарищей из Азии.

Радиозавод производил и мирную продукцию: черно-белые телевизоры «Сура» и радиоприемники «Карат-УКВ». Ныне они стали музейными экспонатами.

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