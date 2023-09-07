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Общество

В Пензенской области вырос индекс промышленного производства

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Пензенская область входит в тройку лидеров в ПФО по показателю индекса промышленного производства. За 6 месяцев 2023 года он составил почти 114%. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко на заседании Ассоциации промышленников региона в четверг, 7 сентября.

«Отличные цифры и в части объема отгруженной продукции - 226 миллиардов рублей. Наши предприятия потрудились на славу, теперь важно не сбавлять темп», - подчеркнул он.

Росту производства способствовали меры господдержки и госпрограммы.

«В этом году с 7 предприятиями ОПК Пензенской области заключены соглашения на предоставление субсидий на выполнение государственного оборонного заказа. Их общая сумма составила более 6 млрд 700 млн рублей. Эти средства должны обеспечить производство вооружения и спецтехники, в том числе электронной компонентной базы», - отметил Олег Мельниченко.

Еще один рабочий механизм поддержки - промышленная ипотека. Ею воспользовались уже 7 пензенских предприятий, 4 заявки на общую сумму более 1 млрд рублей находятся в стадии рассмотрения, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Глава региона отметил необходимость обеспечить промышленную отрасль высококвалифицированными кадрами и призвал руководителей предприятий активно участвовать в проекте «Профессионалитет».

«Сейчас для предпринимателей созданы все условия, нужно только не сидеть сложа руки, а использовать все доступные возможности. Мы готовы помогать активным и целеустремленным людям, от них в том числе зависит и развитие экономики региона», - подытожил Олег Мельниченко.

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Источник — фото pnzreg.ru
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