В Пензе 36-летний мужчина погиб, зацепившись одеждой за станок

01.11.2023 | 08:55

В Первомайском районе Пензы 36-летний мужчина погиб на рабочем месте.

Трагедия произошла в цеху предприятия, производящего дизельные двигатели. По данным следствия, днем 30 октября при выполнении механосборочных работ сотрудник зацепился специальной одеждой за вращающийся шпиндель сверлильного станка.

Мужчина получил травмы, от которых скончался на месте происшествия.

По факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ЧП, а также лицо, ответственное за соблюдение требований охраны труда и допустившее их нарушение», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.