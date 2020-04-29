Общество

В Пензе вспомнили о маршале Н. И. Крылове в день его рождения

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117 лет назад в селе Голяевка Саратовской губернии (теперь это Тамалинский район Пензенской области) на свет появился Николай Крылов, которому было суждено пройти гражданскую войну, Великую Отечественную, участвовать в сражениях с Японией, командовать ракетными войсками стратегического назначения СССР и стать Маршалом Советского Союза.

В 1985 году на его малой родине открыли памятник. Неподалеку расположен музей Н. И. Крылова. В экспозиции представлены его личные вещи: рабочий китель, выходное пальто, парадная фуражка, авторские книги и даже награды. Два года назад сотрудники учреждения культуры выиграли грант в размере 100 тысяч рублей.

«Мы хотим обновить стенды, осовременить их, установить «плазму» для показа документальных фильмов о маршале и фильмов про военные действия, в которых он принимал участие. И, естественно, хотим защитить наш музей, установив камеры наблюдения», - рассказала методист Дома культуры Тамалинского района Нинель Прокофьева.

В областном центре есть улица, названная в честь прославленного военачальника. Правда, некоторые жители сурской столицы, находясь в нескольких метрах от дома, на котором белым по синему написано «Крылов», на вопрос «каких известных маршалов вы знаете?» называют фамилии других советских полководцев - Жукова, Рокоссовского.

Шесть лет назад блеснули своей грамотностью те, кто изготавливал таблички с названием улицы. Маршал Крылов неожиданно встал в один ряд с такими известными личностями, как Салтыков-Щедрин и Мамин-Сибиряк. Воинское звание и фамилию почему-то написали через дефис. Ошибку на здании общежития ПГУ исправили, но только на одном из корпусов.

«Это кто писал? У нас пединститут рядом, политех. Висит на общаге политеха «Маршал-Крылов», это я не знаю - как?» - выразила недоумение горожанка.

Там живут наследники победителей из бывших советских республик и других государств, приехавшие в город на Суре за высшим образованием. А на здании - ошибка в правописании, которое изучают еще в школе.

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