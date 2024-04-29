История Пензы: Дефицит зерна вызвал закрытие городского рынка

29.04.2024 | 07:59

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Базарная площадь была окончательна расформирована в середине прошлого столетия. На месте некогда оживленных торговых рядов проложили дороги и построили жилые дома. Там, где сейчас улица Гладкова, когда-то находилась Хлебная площадь.

Участок специализировался на продаже зерна, муки и собственно хлеба. От Базарной площади он постепенно отделялся с XVIII века. Пензенские купцы свозили на окраину свой товар, а позже тут возник торжок, откуда грузчики доставляли продукцию на корабли.

Участок рос и ширился, и уже через 100 лет здесь появились мельницы, круподранки и складские помещения. Хлеб продавали и в розницу, но чаще всего коммерсанты закупались оптом.

Как и вся Базарная площадь, Хлебная тоже не считалась образцом благоустройства. На старых фотографиях отчетливо видно отсутствие дорог. Порой из-за грязи людям приходилось ездить на санях вплоть до лета, поскольку обычные телеги на колесах просто вязли и вытащить их из жижи удавалось лишь с помощью дюжих крестьянских мужиков.

Свое важное для города значение Хлебная площадь начала терять в 30-е годы прошлого века: во-первых, частный бизнес попал под запрет, а во-вторых, в стране просто не хватало зерна.

Когда площадь реорганизовали, новую улицу сначала назвали Социальной, а потом по просьбе Союза писателей СССР ей присвоили имя литератора Федора Гладкова - уроженца Малосердобинского района.