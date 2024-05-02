История Пензы: С преобразившейся улицы Лермонтова исчезли навозные кучи

02.05.2024 | 07:37

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Улица Лермонтова - одна из исторически важных в городе. Она пролегает по тем местам, где раньше стояла крепость. Однако, несмотря на это, возникла улица гораздо позже, когда Пенза уже стала частью губернии, а не пограничным гарнизоном.

Это сейчас здесь обустроены дорога и огороженные пешеходные тротуары, а до начала XIX века квартал считался далеко не образцовым. Из-за того что пензенцы тогда держали при домах коров и лошадей, тут повсюду были навозные кучи.

С обустройством и реконструкцией Соборной площади дело постепенно дошло и до будущей улицы Лермонтова. Дорогу отремонтировали, огородили проезжую часть колышками, а по обочинам проложили деревянные настилы. Новая улица получила название Садовая, поскольку проектировалась как дорога к стоявшему в 5 верстах к западу от Пензы училищу садоводства (сейчас - аграрный колледж).

Со временем квартал стал считаться аристократическим, ибо тут селилась местная знать, купцы, дворяне и первые лица губернии. Только на Садовой абсолютно все дома были каменными.

Выбор был неслучайным. Улица располагалась рядом с историческим центром. Неподалеку размещалась линия присутственных мест - средоточие всех главных госучреждений Пензенской губернии.

В честь поэта Лермонтова Садовую переименовали в 1964 году, когда отмечалось 150-летие со дня его рождения, а прежнее название кануло в Лету.