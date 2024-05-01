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История

История Пензы: 160 лет назад ситуация с врачами была похожа на современную

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В середине позапрошлого века с медицинским кадрами дела в Пензе обстояли плохо, врачей не хватало. Ситуация улучшилась лишь с открытием медучилища на улице Лермонтова.

160 лет назад самыми востребованными специалистами в губернии считались именно врачи. Дабы выучиться на доктора определенного профиля, абитуриентам приходилось уезжать либо в Москву, либо в Казань. После окончания университетов назад в провинцию возвращались лишь единицы.

Какими только силами и средствами власти не пытались переманить врачей в Пензу. Ехать в наш город особо никто и не хотел. Тогда решили готовить медицинские кадры на месте. В 1868 году в губернии наконец-то открылось первое образовательное учреждение медицинского направления.

Поначалу училище называлось фельдшерской школой. В первый год ее существования набор составил всего 20 человек. Срок обучения составлял 4 года, по окончании новоиспеченные медбратья уходили работать в лечебные учреждения.

Большинство забрала земская больница (ныне им. Бурденко). На следующий год программу подготовки студентов расширили и фельдшерская школа стала готовить еще и акушеров.

Сюда имели право поступать только юноши, но в либеральные времена Александра II гендерное табу сняли. Вскоре большинство в аудиториях составляли девушки.

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