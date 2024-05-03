История Пензы: В честь одного из «отцов» РВСН названа городская улица

03.05.2024 | 07:30

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Пенза подарила стране сразу двух маршалов - Михаила Тухачевского и Николая Крылова. Имя последнего носит улица поблизости от бывшего политехнического института.

Основатель ракетных войск стратегического назначения родился в апреле 1903 года в селе Вишневом Тамалинского района. Николай Иванович рос в семье учителей и потому получил хорошее образование.

Забавно, что за чрезмерную активность друзья дали ему прозвище Блоха. Крылов действительно был неусидчивым и энергичным. В 1919 году он добровольно по комсомольской линии отправился в Красную армию и участвовал в штурме Спасска на Дальнем Востоке - это было одно из последних крупных сражений во время Гражданской войны.

Самым страшным событием в жизни Крылова стала оборона Сталинграда. В августе 1942 года Николая Ивановича назначили начальником штаба 62-й армии. До прибытия главкома Чуйкова он почти месяц сдерживал немецкие танки, категорически отказываясь переправиться на другой берег Волги. В любой момент упорство могло стоить ему жизни, ведь бои шли всего в 800 метрах от штаба.

Большинству Николай Иванович известен именно как «отец» ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Он был не первым главкомом этого вида войск, но именно Крылов за короткий срок грамотно организовал службу и придал развитие важному направлению отечественных вооруженных сил.