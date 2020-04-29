Пензенским чиновникам продлили срок подачи декларации до августа

29.04.2020 | 11:19

В Пензенской области руководителям органов власти продлили срок подачи сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год.

Такое решение приняли в среду, 29 декабря, депутаты Законодательного собрания на очередной сессии.

Основанием стал указ Президента РФ от 17 апреля 2020 года, которым глава государства перенес срок представления главами госучреждений деклараций о доходах.

«Данная норма для государственных и муниципальных служащих будет введена постановлением губернатора», - уточнила вице-губернатор - руководитель аппарата губернатора и правительства Пензенской области Лариса Рябихина.

В регионе решение касается лиц, замещающих должность главы местной администрации по контракту. Им позволяется подать декларацию не до 30 апреля, как это делалось обычно, а до 1 августа.

А вот народные избранники отчитались о своих доходах до 30 апреля. Среди депутатов Пензенской городской думы самый высокий доход задекларировал Дмитрий Акимов. А доход депутата Законодательного собрания области Федора Тощева вырос с 6 млн 688 тыс. в 2018 году до 401 млн 952 тыс. 668 рублей в 2019-м.