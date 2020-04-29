Общество

Пензенским чиновникам продлили срок подачи декларации до августа

Печать

В Пензенской области руководителям органов власти продлили срок подачи сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год.

Такое решение приняли в среду, 29 декабря, депутаты Законодательного собрания на очередной сессии.

Основанием стал указ Президента РФ от 17 апреля 2020 года, которым глава государства перенес срок представления главами госучреждений деклараций о доходах.

«Данная норма для государственных и муниципальных служащих будет введена постановлением губернатора», - уточнила вице-губернатор - руководитель аппарата губернатора и правительства Пензенской области Лариса Рябихина.

В регионе решение касается лиц, замещающих должность главы местной администрации по контракту. Им позволяется подать декларацию не до 30 апреля, как это делалось обычно, а до 1 августа.

А вот народные избранники отчитались о своих доходах до 30 апреля. Среди депутатов Пензенской городской думы самый высокий доход задекларировал Дмитрий Акимов. А доход депутата Законодательного собрания области Федора Тощева вырос с 6 млн 688 тыс. в 2018 году до 401 млн 952 тыс. 668 рублей в 2019-м.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость||

Прокуратура не хочет этим серьёзно заняться? Или в ...?

Гость||

Бабла пришло стока, что до августа придется пилить не разгибаясь.

Гость||

Придётся потерпеть некоторых депутатов до августа....

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте