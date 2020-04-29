Молодые жители Спутника учатся в Школе года

29.04.2020 | 15:40

Очередным большим достижением может гордиться школа имени М. Ю. Лермонтова, расположенная в Городе Спутнике. Учебное учреждение стало лауреатом-победителем Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций «Школа года - 2020». Об этом стало известно во вторник, 28 апреля.

«Поздравляю педагогов, родителей и ребят с нашей общей победой!» - обратилась ко всем через социальные сети директор школы Ольга Баландина.

На сайте конкурса сообщается, что в мероприятии приняли участие 22 908 школ страны. Победителей определяли, изучая их практики в управлении, успехи в самоанализе и поиски новых направлений роста.

Победа школы имени М. Ю. Лермонтова доказала, насколько высок уровень обучения детей и подростков в Городе Спутнике.