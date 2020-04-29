Кафе и рестораны Пензы начали готовить еду на вынос

29.04.2020 | 18:12

Михаил Видякин рад вернуться к привычному ритму работы. Молодой человек был вынужден месяц сидеть сложа руки. А теперь, когда предприятиям общественного питания разрешили вести обслуживание на вынос и осуществлять доставку заказов, у него вновь появилось дело. Повар занимается приготовлением хачапури. Раньше, до пандемии коронавируса, таких блюд за смену он выдавал до 50 штук.

«Всю домашнюю выпечку делают из такого же теста, единственное - мы делаем три вида сыра: домашняя брынза, сулугуни и заказной грузинский сулугуни. Смешиваем все три вида сыра и добавляем слегка соли», - рассказал Михаил Видякин.

Постановление, разрешающее кафе и ресторанам работать на вынос, подписано. Долгожданная новость представителями бизнеса была воспринята с воодушевлением. На кухнях повара с новыми силами включились в любимую работу.

«Это для нас как глоток воздуха был. Мы сразу стали придумывать что-то, решать, что нужно сделать, чтобы гостям было максимально комфортно, чтобы донести блюдо вкусным и горячим. Маркетинговый отдел у нас уже придумал несколько макетов доставки, боксов», - пояснил управляющий рестораном Денис Швецов.

Оживилась торговля и на улице Красной, где находится несколько ларьков, в которых готовят популярный среди студентов фастфуд - бургеры и шаурму.