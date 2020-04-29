Общество

Кафе и рестораны Пензы начали готовить еду на вынос

Печать

Михаил Видякин рад вернуться к привычному ритму работы. Молодой человек был вынужден месяц сидеть сложа руки. А теперь, когда предприятиям общественного питания разрешили вести обслуживание на вынос и осуществлять доставку заказов, у него вновь появилось дело. Повар занимается приготовлением хачапури. Раньше, до пандемии коронавируса, таких блюд за смену он выдавал до 50 штук.

«Всю домашнюю выпечку делают из такого же теста, единственное - мы делаем три вида сыра: домашняя брынза, сулугуни и заказной грузинский сулугуни. Смешиваем все три вида сыра и добавляем слегка соли», - рассказал Михаил Видякин.

Постановление, разрешающее кафе и ресторанам работать на вынос, подписано. Долгожданная новость представителями бизнеса была воспринята с воодушевлением. На кухнях повара с новыми силами включились в любимую работу.

«Это для нас как глоток воздуха был. Мы сразу стали придумывать что-то, решать, что нужно сделать, чтобы гостям было максимально комфортно, чтобы донести блюдо вкусным и горячим. Маркетинговый отдел у нас уже придумал несколько макетов доставки, боксов», - пояснил управляющий рестораном Денис Швецов.

Оживилась торговля и на улице Красной, где находится несколько ларьков, в которых готовят популярный среди студентов фастфуд - бургеры и шаурму.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Продавцы шавермы в восторге!!! УРЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ!!!

Кинзамарауля||

Шикарно, теперь один больной поварёнок может пол города обречь на COVID

Гость||

По идее все дома сидят, готовь не хочу.. а нет, сосем обленились , да и денег наверное девать некуда за всякую стряпню хз кем приготовленную переплачивать и правильно тут писали. один курьер может пол пензы перезаразить за несколько дней. короче, доставку отменить)

Гость||

Лучше домашнюю еде есть.

Гость||

Почему готовит без маски, вдруг он заражён.

Гость||

Откройте Универ-58, нормальной еды поесть

Гость||

Вот-вот, сидеть дома и не сготовить, да и вообще куда-то идти в нормальную пору... нафига тогда баба в доме.

Гость||

Кинзамарауля писал(a):

Шикарно, теперь один больной поварёнок может пол города обречь на COVID
жри в маске и ничего тебе не будет!

Гость||

Гость писал(a):

нафига тогда баба в доме.
Бабы щас ленивые, на полуфабрикаты подсели или вообще ТВ с открытым ртом смотрят и о принцах и горничных мечтают, кажу даже манную не умеют готовить))) вот эпланы из доставок для них спасенье

Гость||

Одно слово: зажрались

Гость||

Незамужняя девушка может себе позволить не готовить, а баба должна стоять у плиты, она взяла на воспитание чужого сынка.

Гость||

Греча просто надоела. Тоннами дебилы сметали с прилавков))

Гость||

Баксы и рублики грчкой пересыпали и на простой,а не дебилы выть уже начинают от безденежья. Детдомлвские или безпризорники выросли?

Имя: Гость
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