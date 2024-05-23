В Пензе накажут заведения, работавшие после теракта в «Крокусе»

23.05.2024 | 20:08

Не все развлекательные заведения Пензенской области подчинились указу губернатора и прекратили работу 23 и 24 марта - после трагедии в «Крокус Сити Холле». Теперь они понесут за это ответственность.

Указом в регионе 23 и 24 марта было запрещено проведение массовых спортивных, культурных, зрелищных и иных развлекательных мероприятий; приостановлена деятельность ночных клубов (дискотек), развлекательных и досуговых заведений и иных аналогичных объектов.

24 марта в России объявили общенациональный траур.

Тем не менее в ходе проверок, проведенных пензенской полицией, выяснилось: отдельные заведения продолжали работу в указанные дни.

«По всем подтвержденным фактам нарушений указа губернатора, выявленным полицией, Министерством общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Пензенской области об административных правонарушениях. Дела направлены в установленном порядке мировым судьям для рассмотрения и привлечения нарушителей к ответственности», - сообщили в ведомстве.

Теракт, который 22 марта произошел в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», считается самым кровавым в истории России со времен Беслана. Вооруженные мужчины ворвались в здание, устроили стрельбу и подожгли площадку.

В результате атаки погибли более 140 человек (в том числе шестеро детей), сотни получили ранения.