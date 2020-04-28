В Заречном стало на несколько зараженных больше

В Заречном увеличилось количество заболевших коронавирусом жителей. По данным на вторник, 28 апреля, за последние сутки зарегистрировано три новых случая заражения опасной инфекцией. Общее число - 15.
«Вылечившихся - 2; размещенных на карантин в специально оборудованных организациях - 0; находящихся под медицинским наблюдением - 62; снятых с медицинского наблюдения в связи с истечением срока самоизоляции - 363», - сообщается на официальном сайте администрации Заречного.
19 апреля скончался 71-летний житель Заречного с подтвержденным коронавирусом. Пенсионер лечился в КИМе, медикам не удалось спасти его. Пожилой горожанин страдал гипертонией, а также нарушением сердечного ритма.
Не все зареченцы, заболевшие новой инфекцией, сейчас находятся в пензенском центре спецвидов медпомощи. Лечить пациентов начали и в местной МСЧ-59.
В медсанчасть планируют приобрести аппараты искусственной вентиляции легких, увлажнители кислорода, мониторы пациента, реанимационные кровати, насосы для дозируемого введения лекарственных препаратов, электрические аспираторы и другое необходимое оборудование.
Для этого из Федерального медико-биологического агентства будет направлено 56 млн рублей. Еще 4 млн предназначены для стимулирующих выплат медикам.
В целом в Пензенской области 28 апреля подтвердилось 39 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных теперь составляет 322.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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