Стали известны подробности об умерших пациентах с COVID-19

19.04.2020 | 12:38

В региональном оперативном штабе подтвердили смерть трех пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

«Подтверждены согласно протоколу три смерти: мужчина 1977 года рождения, гражданин Казахстана, сопутствующие заболевания - ожирение, сахарный диабет; женщина 1977 года рождения, сопутствующие заболевания - гипертония, ишемическая болезнь сердца, злокачественное новообразование крови; мужчина 1949 года рождения, сопутствующие заболевания - гипертония, нарушения сердечного ритма», - уточнили в оперштабе.

По данным на воскресенье, 19 апреля, в области скончались пять человек с подтвержденным COVID-19. Выздоровели 5 пациентов.

Ранее сообщалось, что в регионе готовятся внедрить новый метод лечения опасного вируса. Его уже применяют московские медики. Суть инновации состоит в том, что плазму крови пациентов, сумевших побороть опасный вирус, переливают тяжелым больным. Это дает положительные результаты и способствует выздоровлению.