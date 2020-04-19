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Общество

Стали известны подробности об умерших пациентах с COVID-19

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В региональном оперативном штабе подтвердили смерть трех пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

«Подтверждены согласно протоколу три смерти: мужчина 1977 года рождения, гражданин Казахстана, сопутствующие заболевания - ожирение, сахарный диабет; женщина 1977 года рождения, сопутствующие заболевания - гипертония, ишемическая болезнь сердца, злокачественное новообразование крови; мужчина 1949 года рождения, сопутствующие заболевания - гипертония, нарушения сердечного ритма», - уточнили в оперштабе.

По данным на воскресенье, 19 апреля, в области скончались пять человек с подтвержденным COVID-19. Выздоровели 5 пациентов.

Ранее сообщалось, что в регионе готовятся внедрить новый метод лечения опасного вируса. Его уже применяют московские медики. Суть инновации состоит в том, что плазму крови пациентов, сумевших побороть опасный вирус, переливают тяжелым больным. Это дает положительные результаты и способствует выздоровлению.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Выздоровели 5 пациентов.
Почему на офсайте 4!!!!!!!!!!!!!

Гость||

Чего то они вторую неделю готовятся внедрять новый метод.

Умершим царствия небесного, всем живым - здоровья !!!

Гость||

пока готовятся внедрить этот метод, спасать некого будет! и на счет пяти выздоровевших тоже официально нет информации на стопкоронавирус...

Гость||

Женщина 1942 года рождения! Горе - журналисты

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Суть инновации состоит в том, что плазму крови пациентов, сумевших побороть опасный вирус, переливают тяжелым больным
Депутату не помогло?

Гость||

На все воля Божья.

Спасибо Иегове за этот вирус!

Гость||

но вот мрут кто этот вирусок подцепил у кого болезни есть.

Гость||

Австралийские ученые из университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне выявили препарат, который на 99% уменьшает присутствие в клетках вируса SARS-CoV-2, вызывающего болезнь COVID-19. Свое исследование они опубликовали в журнале Antiviral Research.

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