В ПФР рассказали, как будут выплачивать пенсии на праздниках

28.04.2020 | 13:30

В отделении Пенсионного фонда России по Пензенской области разработан график выдачи пенсий и других денежных выплат во время майских праздников.

Через почтовые отделения доставка начнется с 2 мая и продолжится по следующему расписанию: за 5 мая - 2, 4 и 5, за 6 - 2, 4, 5 и 6, за 7 - 2, 4, 5, 6 и 7, за 8 - 4, 5, 6, 7, 8, за 9 и 10 - 6, 7 и 8, за 11 - 7, 8 и 11, за 12 - 8 и 11, за 13 - 11 мая.

Далее выплаты будут производиться по установленным графикам.

Что касается банков, то они сами устанавливают режим работы в праздничные дни. Отделение ПФР профинансирует выплаты пенсий таким образом:

- 30 апреля - за период с 5 по 6 мая;

- 6 мая - за период с 7 по 13 мая;

- 13 мая - за период с 14 по 21 мая;

- 21 мая - за период с 22 по 25 мая.

«Средства на выплату пенсий в кредитные организации будут перечислены своевременно. Зачисление на счета получателей производится не позднее следующего банковского дня», - добавили в пресс-службе отделения ПФР по Пензенской области.