Общество

В ПФР рассказали, как будут выплачивать пенсии на праздниках

Печать

В отделении Пенсионного фонда России по Пензенской области разработан график выдачи пенсий и других денежных выплат во время майских праздников.

Через почтовые отделения доставка начнется с 2 мая и продолжится по следующему расписанию: за 5 мая - 2, 4 и 5, за 6 - 2, 4, 5 и 6, за 7 - 2, 4, 5, 6 и 7, за 8 - 4, 5, 6, 7, 8, за 9 и 10 - 6, 7 и 8, за 11 - 7, 8 и 11, за 12 - 8 и 11, за 13 - 11 мая.

Далее выплаты будут производиться по установленным графикам.

Что касается банков, то они сами устанавливают режим работы в праздничные дни. Отделение ПФР профинансирует выплаты пенсий таким образом:

- 30 апреля - за период с 5 по 6 мая;

- 6 мая - за период с 7 по 13 мая;

- 13 мая - за период с 14 по 21 мая;

- 21 мая - за период с 22 по 25 мая.

«Средства на выплату пенсий в кредитные организации будут перечислены своевременно. Зачисление на счета получателей производится не позднее следующего банковского дня», - добавили в пресс-службе отделения ПФР по Пензенской области.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте