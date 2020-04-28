Общество

Компания «Т Плюс» готова к завершению отопительного сезона

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Главный инженер Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Мишанин встретился с первым заместителем главы администрации Пензы Виталием Макаровым.

Темой обсуждения стало завершение отопительного сезона, проведение испытаний тепловых сетей максимальной температурой и летние ремонты источников теплоэнергии. Площадкой для встречи была Пензенская ТЭЦ-1.

Сергей Мишанин показал гостю станцию и познакомил с работой генерирующего оборудования.

«Мы готовимся к завершению отопительного сезона. Впереди большой объем работы по реализации инвестиционной программы. Запланированы капитальные ремонты источников тепла - обеих ТЭЦ и котельной «Арбеково», реконструкция магистральных тепловых сетей. «Т Плюс» вложит порядка 550 млн рублей, из них 350 - в подготовку теплосетевого хозяйства города к следующему отопительному периоду», - рассказал главный инженер филиала.

Виталий Макаров в свою очередь отметил, что отопительный сезон в Пензе планируется завершить 30 апреля, после установления положительных среднесуточных температур +8 °С и выше в течение пяти дней, а также выразил надежду, что температурные и гидравлические испытания тепловых сетей пройдут с наименьшими для оборудования потерями.

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